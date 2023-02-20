В Госдуме рассказали, как Байден смог тайно приехать в Киев Депутат ГД Новиков: визит Байдена в Киев готовился заблаговременно и по разным каналам

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом

Поездка президента США Джо Байдена в Киев готовилась заблаговременно по разным каналам, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, такие поездки не осуществляются спонтанно, поскольку за безопасность первого лица государства в США отвечает множество людей.

В США есть целый пул людей, отвечающих за безопасность первого лица государства. И, несомненно, данная поездка прорабатывалась по разным линиям и заблаговременно, что и позволило выдержать секретность, — подчеркнул депутат.

Ранее журналист Bild Юлиан Репке сообщил, что Байден прибыл в украинскую столицу. Однако затем он написал, что у него нет подтверждения визита лидера США. Украинские СМИ и Telegram-каналы позже распространили видео приезда Байдена в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал американского лидера и опубликовал совместное фото с ним в соцсетях.

Впоследствии The New York Times уточнила, что президент США прибыл в Киев на поезде из Польши, покинув Вашингтон без предварительного анонса. По официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, президент в это день должен был еще находиться в столице США.