18 января 2026 в 11:27

В Госдуме раскрыли механизм эвакуации впавшей в кому в Египте россиянки

Депутат Леонов: турфирма должна эвакуировать впавшую в кому в Египте россиянку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Туристическое агентство, которое организовало поездку, при наличии медицинской страховки должно обеспечить эвакуацию впавшей в кому в Египте россиянки, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что в этом случае участие туроператора первостепенно, а уже потом к процессу подключаются федеральные органы власти.

Это делает страховая компания. Есть медицинская страховка. Есть туристическое агентство, которое должно этим заниматься. Все это должно быть предусмотрено. Поэтому, безусловно, Минздрав участвует в этом процессе, потому что наши граждане, но в любом случае первостепенно — это турагентство, страховая компания. А уже затем федеральные органы власти, ― объяснил Леонов.

Ранее сын пострадавшей Руслан Гардиханов сообщил, что его мать, жительница Татарстана 51-летняя Ольга Гардиханова, впала в кому после прилета в Египет в результате обширного инсульта. По его словам, частные компании запросили за медицинскую эвакуацию 13,5 млн рублей.

До этого россиянка попала в больницу в Каире после того, как спрыгнула с балкона второго этажа. Женщина спасалась от злоумышленника, который проник в квартиру. Происшествие расследуют местные власти.

