В ГД призвали создать банк ДНК-проб военных-контрактников и призывников Депутат Госдумы Журавлев: в России необходимо создать банк ДНК военных для опознания погибших

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В России необходимо создать банк ДНК-проб военных для опознания погибших, говорится в проекте закона, который оказался в распоряжении NEWS.ru. В документе, направленном на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отмечается, что генетический материал планируется собирать у контрактников, призывников, а также у бойцов добровольческих формирований.

Соавтор документа — первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев — рассказал NEWS.ru, что в условиях проведения СВО вновь остро возник вопрос идентификации личности погибших бойцов, а также некоторых раненых, личность которых также невозможно установить в силу состояния их здоровья.

В настоящее время определить личность возможно только путем взятия проб ДНК у родственников, однако, бывают случаи, когда кровные родственники отсутствуют и поисками занимается супруга или супруг. В таком случае данный вариант опознания становится невозможным. Необходимо на базе Министерства обороны Российской Федерации создать банк данных результатов анализа ДНК указанных категорий лиц, — отметил Журавлев.

По его словам, принятие законопроекта позволит улучшить систему опознания лиц, погибших в ходе выполнения боевых задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, тем самым исключить существование неопознанных лиц.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что включение в перечень подлежащих обязательной геномной регистрации подозреваемых и осужденных связано с высокой эффективностью использования данных ДНК при раскрытии преступлений. По его словам, их точность составляет 99,9%, а ошибки случаются крайне редко. Эксперт подчеркнул, что все связанные с принятием этого закона затраты полностью оправдываются ростом раскрываемости правонарушений.