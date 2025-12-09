В Госдуме призвали отменить один из неочевидных новогодних штрафов Депутат Делягин призвал разрешить устанавливать елки в подъезде без согласования

В России необходимо разрешить установку елок в подъездах многоквартирных домов без предварительного согласования с жильцами, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. По его словам, предложение об освобождении граждан от штрафов за самоуправство было направлено в Министерство строительства и ЖКХ.

Жители многоквартирных домов должны получить право украшать свои подъезды елками и гирляндами без страха нарваться на штраф за самоуправство. С соответствующей инициативой было направлено письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. В настоящее время установка новогодней елки и других праздничных украшений в подъезде требует согласования со всеми собственниками квартир в доме. В соответствии с КоАП РФ за самовольное занятие или использование общего имущества в многоквартирном доме без такого согласия гражданам грозит штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, — поделился Делягин.

Он подчеркнул, что данная мера выглядит явно чрезмерной. По словам депутата, практика показывает, что она может стать причиной бытовых и религиозных конфликтов и существенно омрачить праздничное настроение россиян.

Прошу рассмотреть целесообразность либерализации действующего порядка установки новогодних елок и в целом праздничных украшений в подъездах многоквартирных домов в предпраздничные и праздничные дни, исключив из него требование о согласовании такой процедуры со всеми без исключения собственниками квартир, — заключил Делягин.

Ранее юрист Тургунбой Зокиров предупредил, что установка новогодней елки в подъезде многоквартирного дома может повлечь за собой штраф до 15 тыс. рублей. По его словам, подъезд является общим имуществом всех жильцов и для его использования необходимо получить согласие всех собственников.