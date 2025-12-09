ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:31

В Госдуме призвали отменить один из неочевидных новогодних штрафов

Депутат Делягин призвал разрешить устанавливать елки в подъезде без согласования

Михаил Делягин Михаил Делягин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России необходимо разрешить установку елок в подъездах многоквартирных домов без предварительного согласования с жильцами, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. По его словам, предложение об освобождении граждан от штрафов за самоуправство было направлено в Министерство строительства и ЖКХ.

Жители многоквартирных домов должны получить право украшать свои подъезды елками и гирляндами без страха нарваться на штраф за самоуправство. С соответствующей инициативой было направлено письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. В настоящее время установка новогодней елки и других праздничных украшений в подъезде требует согласования со всеми собственниками квартир в доме. В соответствии с КоАП РФ за самовольное занятие или использование общего имущества в многоквартирном доме без такого согласия гражданам грозит штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, — поделился Делягин.

Он подчеркнул, что данная мера выглядит явно чрезмерной. По словам депутата, практика показывает, что она может стать причиной бытовых и религиозных конфликтов и существенно омрачить праздничное настроение россиян.

Прошу рассмотреть целесообразность либерализации действующего порядка установки новогодних елок и в целом праздничных украшений в подъездах многоквартирных домов в предпраздничные и праздничные дни, исключив из него требование о согласовании такой процедуры со всеми без исключения собственниками квартир, — заключил Делягин.

Ранее юрист Тургунбой Зокиров предупредил, что установка новогодней елки в подъезде многоквартирного дома может повлечь за собой штраф до 15 тыс. рублей. По его словам, подъезд является общим имуществом всех жильцов и для его использования необходимо получить согласие всех собственников.

Читайте также
Эколог предупредил о неочевидной опасности искусственных елок
Здоровье/красота
Эколог предупредил о неочевидной опасности искусственных елок
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
Общество
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
Работодателям напомнили о штрафах за превышение лимита переработок
Общество
Работодателям напомнили о штрафах за превышение лимита переработок
Юрист предупредил о штрафах и сроках за проживание не по месту прописки
Общество
Юрист предупредил о штрафах и сроках за проживание не по месту прописки
Гранатовый соус к мясу, на поджаристый хлеб и даже к сырникам: невероятно вкусный и простой — заменит все кетчупы и джемы
Общество
Гранатовый соус к мясу, на поджаристый хлеб и даже к сырникам: невероятно вкусный и простой — заменит все кетчупы и джемы
елки
штрафы
Новый год
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский встретился с папой римским Львом XIV
В Петербурге осудили бизнесмена Каштело за убийства 1990-х годов
HR-эксперт рассказал, кому дадут миллион рублей за рождение ребенка
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.