02 сентября 2025 в 10:20

В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ

Депутат Говырин: с 1 сентября вступил в силу новый порядок расчета НДПИ

Горная техника работает на золотом месторождении Горная техника работает на золотом месторождении Фото: Максим Блинов/РИА Новости

С 1 сентября в России вступил в силу новый порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, налоговая база будет определяться в зависимости от биржевой цены, а единый подход будет распространяться на золото, серебро, платину и металлы платиновой группы.

Напомню, что с 1 сентября 2025 года вступил в силу новый порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении драгоценных металлов. Теперь налоговая база определяется по биржевой цене — единый подход распространяется на золото, серебро, платину и металлы платиновой группы, — сказал Говырин.

Он объяснил, что такой метод исключает разнобой в оценке сырья и задает общий ориентир для всех участников отрасли. По словам депутата, отдельно вводится фиксированная ставка НДПИ в размере 6% для полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.

Раньше расчеты велись сложнее, с привязкой к содержанию и методикам переработки, что вызывало дополнительные споры с налоговыми органами. Теперь правила становятся едиными для производителей и переработчиков. Дополнительно уточнен порядок авансов и самих расчетов: налоговый период установлен как ежемесячный, что потребует более частого контроля за объемами добычи и переработки, — добавил Говырин.

Парламентарий уточнил, что для недропользователей это означает пересмотр учетной политики и корректировку договоров, а для переработчиков — подготовку к новому режиму работы с полупродуктами. Как отметил депутат, для населения эти изменения важны в контексте роста мировых цен на золото.

Притом что биржевые котировки обновили исторический максимум, законодательное закрепление единого порядка оценки и специальной ставки призвано работать на упреждение — снизить вероятность резких ценовых скачков внутри страны и создать условия для более предсказуемой стоимости ювелирных изделий и товаров из драгоценных металлов, — отметил Говырин.

Ранее правительство России продлило до 30 ноября 2025 года сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для компаний угольной отрасли. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

