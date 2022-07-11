В Госдуме предложили способ обезопасить россиян от отравлений метанолом Спикер ГД Кара-оол предложил окрашивать метанол в красный цвет для безопасности россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы снизить количество случаев отравления метанолом в России, это опасное для здоровья вещество стоит начать окрашивать в красный цвет, предложил вице-спикер Госдумы, председатель межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз Шолбан Кара-оол. По его мнению, потребитель сразу заметит специфический запах или цвет, если купит недоброкачественный алкоголь с содержанием метанола, пишет «Парламентская газета».

По нашему мнению, метанол должен быть окрашен, например, в ярко-красный цвет, а также иметь специфический запах. Такие добавки никак не повлияют на качество метанола, который используется для производства красок или лаков. Но если метанол попадет в пищевые продукты, тот же алкоголь, потребитель это сразу заметит, — пояснил Кара-оол.

Он напомнил, что сейчас спирт для алкогольных напитков ничем не отличается от метанола по внешним признакам. Спикер также предложил ужесточить наказание для недобросовестных продавцов за сбыт, хранение и перевозку продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Кара-оол призвал установить уголовную ответственность на срок до 15 лет, если в результате продажи опасной для здоровья алкогольной продукции погибло двое или более человек.

Ранее в правительство России внесли постановление о контроле над использованием метилового спирта (метанола), чтобы он не применялся для производства контрафактного алкоголя. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Министерство промышленности и торговли не препятствовать принятию документа.