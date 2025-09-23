«Интервидение-2025»
В Госдуме предложили освободить от повышенного утильсбора один вид авто

Депутат Марченко: семейные машины нужно освободить от повышенного утильсбора

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Семейные автомобили должны быть освобождены от повышенного утильсбора, заявил депутат Госдумы Евгений Марченко. По его словам, переданным LIFE.ru, это было бы важной поддержкой для многодетных семей. Как считает парламентарий, это была бы справедливая льгота.

Это было бы важной поддержкой для многодетных семей, а также для обычных семей с детьми. Безусловно, именно семьи, которые воспитывают детей, заслуживают такой льготы, — заявил он.

Ранее сообщалось, что спрос на автомобили из-за рубежа резко вырос на 300%. Россияне активно скупают последние доступные иномарки в Японии, Южной Корее и Германии, а на паромы и растаможки фиксируются огромные очереди. С 1 ноября льготные ставки (3,4–5,2 тысячи рублей) сохранятся только для машин мощностью до 160 л. с.

До этого стало известно, что из-за увеличения утильсбора с 1 ноября россияне могут столкнуться с проблемой отсутствия популярных китайских автомобилей LiXiang и Zeekr. Также под угрозой могут оказаться поставки Toyota Camry и Land Cruiser.

