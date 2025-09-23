«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 сентября 2025 в 10:49

Россиянам рассказали, как возникает психологический голод

Психотерапевт Романенко: психологический голод возникает из-за стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Психологический голод, в отличие от физиологического, возникает из-за стресса и, как правило, спонтанно, рассказала врач-психотерапевт Юлия Романенко. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», при эмоциональном голоде человеку хочется конкретного продукта или вкуса, например, сладкого.

Для тех, у кого хороший контакт с телом, будет просто почувствовать, что голод психологический ощущается где-то на уровне горла, шеи, головы. Если опустить внимание в область живота, его там не будет, — объяснила Романенко.

Также признаком психологического голода является непреодолимая тяга, которую сложно контролировать. При этом физическая потребность в еде не такая невыносимая, ее можно перетерпеть, добавила специалист.

Ранее врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко заявил, что после диеты человек набирает еще больший вес. По его словам, дело в том, что после первых результатов человек расслабляется и все начинается заново.

