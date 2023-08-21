В Госдуме предложили льготы для водителей отечественных авто Даванков предложил разрешить водителям отечественных авто парковаться бесплатно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить водителям новых отечественных автомобилей пользоваться платными парковками бесплатно. Обращение политика к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину публикует РИА Новости. В документе говорится, что соответствующие меры предлагается ввести на три года.

Прошу Вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50 процентов, — говорится в обращении.

Вице-спикер ГД сослался на практику таких зарубежных стран, как Германия и Франция. Там, отметил он, владельцы электромобилей могут не платить за парковку и ездить по полосам для общественного транспорта.

Просто и понятно: купил российское авто — три года паркуешься бесплатно, — заключил Даванков.

Ранее Правительство РФ отказалось от снижения стоимости ОСАГО для отечественных автомобилей. Соответствующий проект внес на рассмотрение сенатор Андрей Кутепов. В правительстве заявили, что положения документа не соответствуют принципу правовой определенности.