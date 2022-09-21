В Госдуме предложили командировать депутатов, рвущихся в Донбасс Депутат ГД Валеев предложил командировать его коллег, рвущихся в Донбасс

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Эрнест Валеев

В Государственной думе есть ряд депутатов, изъявивших желание поехать служить добровольцами в Донбасс, рассказал «Подъёму» соавтор законопроекта о мобилизации и военном положении Эрнест Валеев. При этом он отметил, что парламентариев, имеющих «уникальную» специальность, можно командировать.

Есть ряд депутатов, которые не раз изъявляли желание пойти добровольцами. Если человек уникальной специальностью владеет и может оказать ощутимую пользу, можно рассмотреть вопрос его командирования, — сказал Валеев.

Он добавил, что люди могут и сложить полномочия, «если сильно хотят служить». Закон это позволяет, напомнил политик.

Сам Валеев «партизанить не пойдет». Парламентарий сказал, что ему 72 года, с воинского учета он «давно выпал».

В то же время парламентарий отметил, что депутаты должны помнить про обязательства перед избирателями, в частности, обеспечивать бесперебойную работу парламента. Кроме того, по словам Валеева, после прохождения референдумов в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях будет «масса работы по созданию единого правового пространства».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в заявил, что готов добровольно отправиться на Украину в статусе «комиссара». По словам парламентария, он туда «рвется», чтобы помогать людям на подконтрольных РФ территориях «выстраивать, налаживать жизнь».