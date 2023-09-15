В Госдуме посчитали невозможным обеспечить мигрантов местами для питания Депутат ГД Нилов назвал невозможным обеспечить мигрантов местами для питания

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Вопрос с местами питания для мигрантов в данный момент реализовать невозможно, поскольку в таком случае услуги должны будут предлагаться для всех сотрудников, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал просьбу представителей организации «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» к зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву законодательно обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов местами для питания. По его словам, эту проблему работодатели могут решать локально, например, в рамках коллективных договоров.

Идея, может, и звучит красиво, но реализовать ее в данный момент не представляется возможным. К тому же нельзя же обеспечить места лишь мигрантов, тогда услуги должны предлагаться для всех сотрудников, иначе это будет уже дискриминацией, — сказал Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что идея представителей организации неосуществима по причине того, что сейчас проходит спецоперация на Украине, в связи с чем власти задумываются о повышении пособий, МРОТ и пенсий.

На фоне проходящей СВО власти задумываются о том, как повысить пособия, МРОТ, пенсии, и при этом обеспечить абсолютно всех сотрудников всех организаций местами для питания нереально, — подчеркнул он.

Нилов предположил, что узбекская организация подняла этот вопрос с целью заявить о себе и показать, что заботится о своих соотечественниках. Депутат добавил, что сейчас лучше сосредоточиться на вопросах правовой грамотности и профилактики преступлений и правонарушений.

Ранее криминалист Михаил Игнатов рассказал, что для снижения уровня преступности среди трудовых мигрантов необходимо ограничить их въезд в страну, а также за счет работодателя обеспечить достойными условиями проживания в России. По его словам, совершают преступления в основном безработные приезжие, прибывающие в РФ с непонятными целями.