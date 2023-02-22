В Госдуме поддержали идею Путина приостановить участие России в ДСНВ В Комитете Госдумы по международным делам поддержали идею Путина приостановить участие РФ в ДСНВ

Фото: duma.gov.ru

Представители комитета Госдумы по международным делам поддержали инициативу президента страны Владимира Путина и рекомендовали нижней палате парламента принять законопроект о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Правовая норма вступит в силу после официального опубликования, передает ТАСС.

Законопроект предполагает, что участие Москвы в ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении работы остается за главой государства.

Кроме того, рекомендации по приостановке участия в Договоре депутатам дал Комитет по обороне Госдумы. Его председатель Андрей Картаполов заявил, что инициатива Путина отвечает актуальным интересам безопасности РФ.

Комитет безусловно поддерживает это решение президента. Оно отвечает интересам безопасности России в той обстановке, которая сложилась на сегодняшний день, — сказал Картаполов.

Ранее в ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом глава государства отметил, что Москва не выходит из договора окончательно.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс на это сказал, что США призывают Россию придерживаться обязательств не начинать ядерную войну.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений представляет собой соглашение о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.