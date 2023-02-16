В Госдуме ответили на сообщения о создании РКН «цензурного комитета» Хинштейн опроверг сообщения о создании Роскомнадзором «цензурного комитета»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опроверг сообщения о создании Роскомнадзором «цензурного комитета». В своем Telegram-канале парламентарий написал, что у ведомства «нет и не может быть» таких планов.

У Роскомнадзора нет и не может быть планов по созданию «цензурного комитета». Контроль за книгоиздательской деятельностью не входит в полномочия ведомства: РКН осуществляет контроль исключительно в интернете, но никак не в оффлайне, — написал Хинштейн.

Парламентарий напомнил, что формально книгоиздательство находится в ведении Минцифры. При этом Хинштейн полагает, что органы власти не должны проводить экспертизу произведений, а такая инициатива должна исходить от отрасли. Он добавил, что при цензурировании речь идет не только об ЛГБТ-пропаганде, но и об экстремизме, порнографии, ксенофобии, оправдании нацизма и терроризме.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что РКН планирует создать «цензурный комитет». Исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов заявил, что с таким предложением регулятор обратился в Минцифры. По его словам, ведомство хотело создать реестр российских издательств и обязать авторов предоставлять издателям экспертные заключения о том, что их книги не нарушают закон.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенатора Владимира Джабарова помечать отдельным значком враждебные к России Telegram-каналы по аналогии с иноагентами. В ходе пленарного заседания она призвала Роскомнадзор выложить в публичное пространство список Telegram-каналов, за которыми прячутся недоброжелатели. При этом в пресс-службе регулятора отметили, что ведомство не получало таких предложений.