В РКН отреагировали на предложение маркировать враждебные Telegram-каналы Пресс-служба РКН: не получали предложений о маркировке враждебных Telegram-каналов

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила NEWS.ru, что в ведомство еще не поступало предложение о маркировке враждебных Telegram-каналов. Там отметили, что в случае получения таких требований они будут рассмотрены в соответствии с компетенцией ведомства.

Указанное предложение пока не поступало в Роскомнадзор. В случае поступления оно будет рассмотрено в установленном порядке, в соответствии с компетенцией ведомства. Меры будут приняты в соответствии с действующим российским законодательством, — заявили в пресс-службе.

15 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенатора Владимира Джабарова помечать отдельным значком враждебные к России Telegram-каналы по аналогии с иноагентами. В ходе пленарного заседания она призвала Роскомнадзор выложить в публичное пространство список Telegram-каналов, за которыми прячутся недоброжелатели.

Сам Джабаров во время заседания подчеркнул, что молодое поколение перестало смотреть телевизор и погрузилось в изучение онлайн-источников, многие из которых могут предоставлять недостоверную информацию. Он уверен, что около 100 Telegram-каналов маскируются под российские, хотя на самом деле являются враждебными по отношению к стране и ее жителям. Он предложил Роскомнадзору выявлять такие источники.