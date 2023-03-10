В Госдуме ответили на слова президента Финляндии о переговорах с Путиным Депутат ГД Чепа: Россия будет готова к переговорам при отказе Финляндии от вступления в НАТО

Фото: kremlin.ru

Саули Ниинисте и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин будет готов к переговорам с лидером Финляндии Саули Ниинисте только в том случае, если Хельсинки откажутся от вступления в НАТО, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он рассказал Lenta.ru, что Финляндии также следует пересмотреть свои взаимоотношения с Россией.

Ниинисте ранее назвал бесполезной перспективу разговоров с Путиным. При этом он отметил, что готов к разговору с лидером России.

Конечно, из этого может что-то получиться, если Финляндия осознает последствия, к которым может привести ее вступление в НАТО и пересмотр всех договоренностей с Россией, заключенных ранее, — отметил парламентарий.

Депутат пояснил, что у Финляндии есть договоренности с Россией по вопросам поставок сырья, использования транспортных каналов и работы предприятий. Он также отметил, что Хельсинки получали финансовую выгоду от сотрудничества с Москвой.

В декабре президент Финляндии заявил, что планирует продолжать сотрудничать с Россией. Он отметил, что между государствами проходит общая граница и из-за этого необходимо держать контакт с российскими властями.

При этом именно Ниинисте стал инициатором отказа стран Скандинавии от нейтрального статуса и вступления Швеции и Финляндии в НАТО после того, как Россия в феврале 2022 года начала специальную военную операцию на территории Украины. Ниинисте пояснил, что вступление в Альянс гарантирует Хельсинки сохранность границ государства.