В Госдуме ответили на слова Нуланд о легитимных целях для ВСУ в Крыму Депутат Чепа назвал слова Нуланд о легитимных целях для ВСУ в Крыму попыткой спровоцировать Киев

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что военные объекты в Крыму являются легитимной целью ВСУ, было сделано с целью провокации Киева. В беседе с Lenta.ru депутат отметил, что Вашингтон постоянно подталкивает Украину к эскалации конфликта с Россией.

Идут провокации Киева. Украинскую администрацию постоянно подталкивают к продолжению и эскалации конфликта, — заявил Чепа.

Парламентарий отметил, что слова Нуланд могут выражать общее мнение администрации США. Он предположил, что это заявление было сделано с целью оценить реакцию мировой общественности на подобные призывы перед визитом президента Джо Байдена в Варшаву.

Почему такую позицию высказывает Нуланд, а не президент США Джо Байден? Мы не знаем, что он скажет в ходе своей поездки в Варшаву. Возможно, это прикидка и США ждут реакции мировой общественности на такого рода заявления, — подытожил Чепа.

Заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд ранее заявила, что военные объекты в Крыму — это легитимные цели для Украины. По ее словам, Вашингтон поддерживает удары по таким объектам на полуострове. Она отметила, что «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».