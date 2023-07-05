В Госдуме ответили на признание ОБСЕ ЧВК «Вагнер» террористами Депутат ГД Чепа заявил о безразличии к решению ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористами

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Решение Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористами безразлично для России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий отметил, что интереса к заявлениям ОБСЕ в Госдуме нет.

Депутат также подчеркнул, что ПА ОБСЕ принимает решения, которые провоцируют Россию отказаться от сотрудничества с организацией. По его словам, эти действия никак не влияют на государство.

Нам абсолютно все равно, какие решения принимает ОБСЕ. В последнее время эта организация делает все, чтобы Россия отказалась от сотрудничества с ней. Что бы они ни заявили, на нас это никакого влияния не имеет. Нам неинтересно, что они говорят, что они заявляют, — уточнил депутат.

Парламентская ассамблея ОБСЕ ранее признала Россию государством — спонсором терроризма, а ЧВК «Вагнер» — террористической организацией. Народный депутат Евгения Кравчук отметила, что в итоговой декларации заявляется, что страны — члены ОБСЕ должны принять меры против аффилированных и правопреемственных структур ЧВК.