В Госдуме ответили, может ли Канье Уэст получить российское гражданство Депутат Драпеко: выдача гражданства России рэперу Канье Уэсту возможна

Фото: Ashley Landis/AP/ТАСС

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст может получить российское гражданство, такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Для этого музыкант должен сам попросить инициировать процедуру. При этом важно будет учесть отношение Уэста к России, отметила депутат.

Если он попросит [гражданство России], будут рассматривать, если он действительно хорошо относится к нашей [стране], почему нет? — заявила Драпеко.

Ранее продюсер Яна Рудковская объявила о прибытии Уэста в Москву. По ее словам, рэпер остановился в одном из отелей в центре российской столицы. Рудковская также отметила, что «скрещивает пальцы» ради его концерта на стадионе «Лужники» и назвала Уэста «мегакрутым».

Позднее информационный центр «Лужников» опроверг информацию о возможном концерте Уэста. Представители площадки назвали подобные сообщения фейком. Там отметили, что все подтвержденные мероприятия можно посмотреть на сайте «Лужников».

Также в Сети появился ролик, на котором, как предполагается, Уэста заметили в России. В нем можно увидеть, как из окруженного охраной автомобиля выходит темнокожий мужчина.