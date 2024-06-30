Канье Уэст прилетел в Россию Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву

Фото: Michael Wyke/AP/TASS

Канье Уэст

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале сообщила, что американский певец Канье Уэст прилетел в Москву. По ее словам, он остановился в одном из отелей в центре столицы.

Канье Уэст уже в Москве! Это супер новость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! — написала продюсер.

Рудковская предположила, что если артист даст концерт, то билеты будут раскуплены за три дня, максимум — за неделю. Она добавила, что считает американского исполнителя «мегакрутым».

Информация, что Канье Уэст выступит в Москве, появилась весной этого года. Однако организатор концертов мировых звезд Евгений Финкельштейн опроверг эти слухи. При этом Яна Рудковская утверждала, что Финкельштейн подтверждал «факт переговоров» и в личной беседе упоминал о концерте осенью.

Также создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников говорил, что планы на выступление артиста обсуждались, но денег на мероприятие никто не дал. По его словам, гонорар рэпера составляет не менее $5 млн, из-за чего концерт согласовать не удалось.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что россияне не нуждаются в концерте американского рэпера. Она подчеркнула, что стране хватает своих «голых» вечеринок, подразумевая случаи, когда супруга исполнителя Бьянка Цензори появлялась на публике в полупрозрачных нарядах.