Концертное агентство разочаровало фанатов Канье Уэста Создатель TCI Ратников: Канье Уэст не будет давать концерт в России

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Информация о приезде рэпера Канье Уэста с концертом в Россию не соответствует действительности, заявил «Известиям» создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников. По его словам, такие планы обсуждались несколько месяцев назад, но денег на выступления артиста никто не дал.

Новость — фейк, — сказал Ратников.

Он пояснил, что гонорар Уэста составляет не менее $5 млн. В связи с этим концерт согласовать не удалось, после чего поползли слухи.

О планах Канье Уэста дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня, ранее сообщил Telegram-канал Mash. Такой информацией с каналом поделились организаторы выступления рэпера в «Лужниках». Утверждалось, что контракт с исполнителем уже подписан.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко отмечал, что сообщения о планах Уэста выступить в России этим летом могут оказаться громким PR-ходом. По его мнению, исполнителя из-за его решения могут обвинить в симпатиях к президенту России Владимиру Путину.

До этого модель Джулия Фокс рассказала в интервью InStyle, что у нее осталось «кислое послевкусие» после романа с рэпером Канье Уэстом. Это связано с тем, что ее имя часто связывают с музыкантом, а за ней стойко закрепилось звание «бывшей девушки».