Возможный приезд Канье Уэста в Россию попал на видео

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Канье Уэст

В Сети появилось видео, предположительно, приезда американского рэпера Канье Уэста в Россию. На опубликованных Super.ru кадрах можно увидеть, как из автомобиля, который окружала охрана, вышел темнокожий мужчина. Очевидцы заявили, что он был похож на Уэста.

Ролик сняли в центре Москвы, а именно возле отеля «Националь» на Моховой улице. Мужчина на кадрах был одет в бежевые брюки, белый свитшот и черную бандану.

Продюсер Яна Рудковская ранее сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. По ее словам, он остановился в одном из отелей в центре столицы. Рудковская предположила, что если артист даст концерт, то билеты будут раскуплены за три дня, максимум — за неделю. Она добавила, что считает американского исполнителя «мегакрутым».

Информация, что Канье Уэст собирается выступить в Москве, появилась весной этого года. Однако организатор концертов мировых звезд Евгений Финкельштейн опроверг эти слухи. При этом Яна Рудковская утверждала, что Финкельштейн подтверждал «факт переговоров» и в личной беседе упоминал о концерте осенью.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свою очередь заявила, что россияне не нуждаются в концерте Уэста. Она подчеркнула, что стране хватает своих «голых» вечеринок, подразумевая полупрозрачные наряды супруги рэпера Бьянки Цензори.