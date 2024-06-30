«Лужники» ответили на слухи о концерте Канье Уэста Представители «Лужников» назвали фейком новости о концерте Канье Уэста

Фото: Ian West/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Информационный центр «Лужников» опроверг в беседе с NEWS.ru новости о возможном концерте американского рэпера Канье Уэста. Представители площадки назвали сообщения о выступлении артиста фейком и подчеркнули, что все подтвержденные мероприятия можно посмотреть на сайте «Лужников».

Все подтвержденные мероприятия находятся на официальном сайте [Лужников]. Концерта американского рэпера Канье Уэста на площадке не планируется, — сказали в центре.

До этого продюсер Яна Рудковская сообщила, что американский певец Канье Уэст прилетел в Москву. По ее словам, он остановился в одном из отелей в центре столицы. Рудковская предположила, что если артист даст концерт, то билеты будут раскуплены за три дня, максимум — за неделю. Она добавила, что считает американского исполнителя «мегакрутым».

Ранее создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников говорил, что планы на выступление артиста обсуждались, но денег на мероприятие никто не дал. По его словам, гонорар рэпера составляет не менее $5 млн, из-за чего концерт согласовать не удалось.

Американский исполнитель на рубеже веков прославился в качестве продюсера, помогая создавать хиты таким артистам как Jay-Z, Ludacris и Талиб Квели. В 2004 году Уэст решил сам попробовать себя в качестве сольного музыканта и выпустил свой дебютный альбом The College Dropout. Впоследствии он представил публике еще 12 сборников.

Однако последнее время артист стал больше известен скандальными высказываниями. Так, Уэст заявлял, что симпатизирует Адольфу Гитлеру, делал антисемитские заявления и противопоставлял себя движению Black Lives Matter.