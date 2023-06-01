В Госдуме оценили новые ограничения для электросамокатчиков Депутат Бабашов предложил более детально проработать новые запреты для электросамокатов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предложение об ограничениях на использование прокатных электросамокатов заслуживает поддержки, однако некоторые вопросы требуют детальной проработки, считает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов. В беседе с Lenta.ru он посоветовал с особым вниманием подойти к рассмотрению запрета на проезд этих средств передвижения в пешеходных зонах.

Что касается полного запрета использования самокатов в пешеходных зонах, тут нужно внимательно подойти к данному вопросу. Мы можем навредить. Нужны здравые меры, которые не навредят нормальным, добропорядочным пользователям электросамокатов, — пояснил парламентарий.

Он также рассказал об успешном применении в Москве специального программного обеспечения в электросамокатах, которое не позволяет пользоваться самокатами лицами до 18 лет, а также автоматически ограничивает скорость до 15 км/ч в некоторых зонах.

Предлагается транслировать этот опыт на всю страну, и это предложение, безусловно, заслуживает поддержки, — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/час, запретить их проезд на пешеходных улицах и использование этих средств передвижения людям до 18 лет.

Ранее 40% респондентов, прошедших опрос NEWS.ru, высказали мнение, что ограничение скорости и запрет ездить по тротуарам снизит количество ДТП с участием электросамокатов и прохожих. Второй по популярности стала идея полностью запретить такой вид транспорта, потому что он «бесит».