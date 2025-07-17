В Госдуме жестко раскритиковали идею создания реестра неженатых мужчин

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с 360.ru назвал глупой и отвратительной идею создать реестр неженатых мужчин с целью отправлять их служить в армию. По словам парламентария, авторы этой инициативы «перегрелись на московской жаре».

Самое лучшее для авторов идеи — получить хорошую взбучку. Мотивация повторить подобный идиотизм будет нулевой. Их общественный путь прекратится, не успев начаться, — высказался Милонов.

Народного избранника особо возмутило, что службу в зоне СВО отождествляют с наказанием. По мнению Милонова, подобные инициативы неуважительны по отношению к ветеранам и военным, защищающим страну. Предложение является просто попыткой привлечь к себе внимание, заключил депутат.

Неназванные активисты ранее обратились к главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной с предложением вести список неженатых мужчин. Суть предложения в том, что если холостяк больше трех месяцев ни с кем не встречается, его можно отправить в армию или на исправительные работы.