В Госдуме оценили необходимость новой волны мобилизации в 2023 году Депутат ГД Гурулев заявил, что в 2023 году никакой мобилизации не будет

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Проводы призывника в рамках частичной мобилизации

Никакой необходимости в проведении новой волны мобилизации в 2023 году в России нет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его словам, комментарий про связь новой волны мобилизации с увеличением оборотов промышленности, который опубликовало с его слов агентство URA.RU, является «бестолковым». Он уточнил, что сейчас в приоритете для властей набор граждан на контрактную службу. В этом году план по набору был успешно выполнен, подчеркнул депутат.

На сегодня идет набор на контрактную службу. Это главное. Мы 150 тысяч набрали и дальше набираем, не считая тех, кого мобилизовали. Поэтому сегодня, в этом году уж точно, никакой мобилизации не планируется, — сказал Гурулев.

Ранее URA.RU опубликовало комментарий Гурулева, в котором говорится, что проведение второй волны частичной мобилизации возможно при увеличении оборотов промышленности в России. По словам депутата, сейчас промышленность в состоянии обеспечить ту группу военных, которые находятся в зоне проведения военной операции на Украине.

До этого глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. По его словам, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года, они заработают с весеннего призыва в 2024 году. В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года.

Кроме того, Госдума одобрила поправки, предусматривающие повышение предельного возраста пребывания в запасе для граждан, которые имеют воинские звания. Срок пребывания в запасе возрастет для них на пять лет.