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31 июля 2025 в 11:40

В Госдуме объяснили, как может измениться инвестиционный налоговый вычет

Депутат Говырин допустил расширение перечня для инвестиционного вычета

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Реформирование федерального инвестиционного налогового вычета может стимулировать деловую активность в промышленности и высокотехнологичных отраслях, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, сейчас вычет применяется ограниченно и конкурирует с региональными льготами, что снижает его эффективность.

Реформирование механизма федерального инвестиционного налогового вычета может стать точкой перезапуска инструментов стимулирования деловой активности в промышленности и высокотехнологичных отраслях. Сейчас вычет применяется выборочно и ограниченно: его использование затруднено не только из-за бюрократической инерции, но и потому, что он фактически конкурирует с региональными налоговыми льготами, вместо того чтобы их дополнять. Если бизнесу будет разрешено совмещать оба вычета — федеральный и региональный, то это создаст для инвесторов предсказуемую логику, — пояснил Говырин.

Также он отметил, что активно обсуждается расширение перечня видов экономической деятельности, по которым можно получить вычет. По его словам, это особенно важно для современных отраслей, таких как технологическое предпринимательство, переработка сырья и фармацевтика. Он добавил, что изменения могут помочь привлечь инвестиции не только в мегаполисы, но и в моногорода, где необходима модернизация.

Другой блок возможных корректировок касается расширения перечня видов экономической деятельности, по которым допускается применение налогового вычета. Сейчас такой перечень ограничен, и это зачастую не учитывает специфики современных инвестиционных моделей, включая технологическое предпринимательство, переработку сырья, локализацию машиностроения и кластерные кооперации в сфере композитных материалов, робототехники и фармацевтики. Если перечень будет дополнен, это может простимулировать запуск капиталоемких проектов не только в мегаполисах, но и в моногородах, — резюмировал Говырин.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что Федеральная налоговая служба получит новые полномочия по анализу финансово-хозяйственной деятельности бизнеса. По его словам, это может существенно повлиять на работу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он отметил, что изменения позволят ведомству оценивать достоверность данных, предоставляемых организациями.

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