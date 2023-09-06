В Госдуме обсудят причины снижения доступности кредитов для аграриев Депутат ГД Кашин заинтересовался причинами снижения доступности кредитов в селах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сельскохозяйственный трактор «Кировец»

В России наблюдается снижение доступности кредитов для аграриев, заявил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. В разговоре с «Парламентской газетой» он уточнил, что планирует выяснить причины такой тенденции у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в ходе совместного заседания.

Взяли и вздули ключевую ставку. А исходя из этого, по большому счету остановили кредитование, в том числе на селе. Получается ослабленный рубль, мы отдаем зерно за копейки, при этом становится невыгодным выращивать зерно, в котором нуждается весь мир, — рассказал парламентарий.

Кашин уточнил, что еще один актуальный вопрос — удорожание дизельного топлива на 30%. По мнению депутата, причин для этого не было. Парламентарий считает, что важно затронуть проблемные вопросы, с которыми сельское хозяйство столкнулось в новых экономических условиях. Депутат подчеркнул, что рассматривать успехи отечественного аграрного сектора было бы актуально не на предстоящем заседании, а намного раньше, в конце первого квартала 2023 года.

Ведь в апреле уже вовсю идет посевная, поэтому обсуждать прошлогодние проблемы, когда заканчивается нынешний сельскохозяйственный год в растениеводстве, — это дело относительное. Тем не менее пока не изменен регламент, — пояснил он.

Патрушев выступит с докладом о ходе и результатах программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. В 2022 году на выполнение национальной программы было выделено почти 424 млрд рублей. По предварительным данным, России удалось достичь серьезных успехов в обеспечении продовольственной безопасности по всем ключевым направлениям.

Патрушев ранее допустил рост цен на зерно. По его словам, рост стоимости будет в основном происходить на Европейском континенте, так как зависит от продовольственной инфляции. При этом этот показатель в России на данный момент незначительный.