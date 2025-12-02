В Госдуме обратились к Верховному суду из-за ситуации с квартирой Долиной

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Верховный суд с просьбой разъяснить, как рассматривать схожие с квартирой певицы Ларисы Долиной дела, сообщает RTVI. Поводом стало недовольство граждан, которые посчитали решение суда в пользу артистки проявлением избирательного подхода.

Людей просто возмутила несправедливость, и вот это избирательное, так сказать, отношение судов — это недопустимо. <...> Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех, независимо от того, поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть или это люди, которые являются молодыми семьями, — поделилась Останина.

По словам депутата, суд не должен становиться на чью-либо сторону из-за положения участника процесса. Останина также попросила не приглашать Долину в Госдуму на круглый стол.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на предложение пригласить Долину для разъяснения квартирного скандала заявил, что певица могла бы выступить в палате только в костюме Снегурочки на Новый год. По словам политика, у парламента нет средств на подобные мероприятия, а депутаты при необходимости «обойдутся самодеятельностью».