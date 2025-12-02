Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:42

В Госдуме обратились к Верховному суду из-за ситуации с квартирой Долиной

Депутат Останина раскритиковала избирательность судов из-за дела Долиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Верховный суд с просьбой разъяснить, как рассматривать схожие с квартирой певицы Ларисы Долиной дела, сообщает RTVI. Поводом стало недовольство граждан, которые посчитали решение суда в пользу артистки проявлением избирательного подхода.

Людей просто возмутила несправедливость, и вот это избирательное, так сказать, отношение судов — это недопустимо. <...> Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех, независимо от того, поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть или это люди, которые являются молодыми семьями, — поделилась Останина.

По словам депутата, суд не должен становиться на чью-либо сторону из-за положения участника процесса. Останина также попросила не приглашать Долину в Госдуму на круглый стол.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на предложение пригласить Долину для разъяснения квартирного скандала заявил, что певица могла бы выступить в палате только в костюме Снегурочки на Новый год. По словам политика, у парламента нет средств на подобные мероприятия, а депутаты при необходимости «обойдутся самодеятельностью».

суды
квартиры
Госдума
Лариса Долина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Психолог рассказала, как хоббидоггинг помогает избегать ответственности
ФЛГР объяснила решение по отстранению Большунова от соревнований
Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес
Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.