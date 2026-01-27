Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 15:30

В Госдуме назвали новые меры по предотвращению закрытия малых предприятий

Депутат Панеш: переходное время адаптации к налоговой реформе спасет бизнес

Каплан Панеш Каплан Панеш Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Переходное время адаптации к налоговой реформе спасет бизнес от разорения, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, предложенные меры помогут малым предприятиям перестроиться без резких потрясений.

Предложение Минэкономразвития о введении переходного периода в 2026 году является необходимым шагом. Это именно та гибкость, которую государство должно проявлять в условиях значительных налоговых изменений, чтобы не допустить разорения добросовестного бизнеса. Налоговая реформа 2025–2026 годов создала для малых предприятий комплексные вызовы: введение НДС на упрощенной системе налогообложения с порогом освобождения в 60 млн рублей в 2025 году и его резкое снижение до 20 млн рублей с 2026 года, а также повышение основной ставки НДС до 22%. Предложенный переходный период — это действенная, но точечная мера, направленная на смягчение наиболее резкого перехода, — пояснил Панеш.

По его словам, это позволит бизнесу скорректировать деятельность, чтобы сохранить важные льготы, включая освобождение от НДС и пониженные тарифы страховых взносов. Однако депутат отметил, что предпринимателям все равно придется подстраиваться под новые лимиты по доходам и выполнять условия по заработным платам для сотрудников.

Вместо того чтобы получить отказ в льготе за 2026 год из-за показателей 2025 года, предприниматель может в течение года привести свои показатели в соответствие с требованиями. Это особенно важно для сохранения освобождения от НДС и права на пониженные тарифы страховых взносов. Однако важно понимать, что этот механизм не отменяет самих новых строгих правил, а лишь делает их применение более плавным. Бизнесу все равно придется подстраиваться под сниженные лимиты по доходам и выполнять отраслевые условия по зарплатам. Таким образом, переходный период стоит оценивать как необходимый «амортизатор», который предотвратит лавинообразные закрытия в первый год реформы, но не как панацею, — подытожил Панеш.

Россия
бизнес
предприниматели
Каплан Панеш
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
