В Госдуме назвали нестандартный способ снизить цены на еду в два раза Миронов: создание магазинов для льготников поможет им сэкономить на еде 50%

Создание федеральной сети продуктовых магазинов для льготников позволит им сэкономить на еде в два раза, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По словам парламентария, с Нового года поход в супермаркет превратился для россиян в испытание из-за скачка цен, который затронул практически весь ассортимент.

С Нового года для многих граждан поход в магазин превратился в настоящее испытание для кошелька и нервов. Цены на продукты подскочили почти одновременно и почти на все. Люди уже не знают, на чем экономить. Предлагаю создать федеральную сеть государственных магазинов для льготников — пенсионеров, многодетных семей, ветеранов боевых действий, инвалидов, где самые востребованные продукты и товары повседневного спроса будут стоить примерно вполовину дешевле, чем в прочих торговых точках. Можно так и назвать эту сеть — «Половинка», или дать другое название, главное, чтобы суть осталась, — высказался Миронов.

Он добавил, что цены будут снижены за счет отсутствия торговой наценки, льгот по аренде и налогам, а также быстрого оборота товаров. По словам лидера СР, создание такой сети магазинов станет социальным проектом, главная задача которого — поддержать жизненный уровень граждан РФ.

Ранее Минсельхоз России спрогнозировал снижение цен на овощи с весны. По данным ведомства, это станет возможным благодаря поступлению на рынок свежей продукции из теплиц, а затем и с открытых полей.