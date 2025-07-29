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29 июля 2025 в 16:44

В Госдуме назвали главную причину сбоя в работе «Аэрофлота»

Глава СРЗП Миронов назвал халатность причиной сбоя в работе «Аэрофлота»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Халатность является главной причиной сбоя в информационной системе российской авиакомпании «Аэрофлот», заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал провести проверку информационной безопасности крупных компаний и госструктур.

Халатность должностных лиц является главной причиной сбоя в информационной системе «Аэрофлота». Необходимо провести масштабную проверку состояния обеспечения информационной безопасности крупнейших государственных структур и коммерческих компаний. «Аэрофлот» хорошо зарабатывает на пассажирах, в прошлом году — больше 21 млрд рублей. Но очевидно, что уровень киберзащиты не соответствует масштабу авиакомпании. ЧП с «Аэрофлотом» имеет фамилию, имя и отчество. Но пока у нас за подобные провалы никто не отвечал, например, никого реально не наказали за массовые утечки данных, — сказал Миронов.

Он выразил сомнение, что в других ключевых для экономики структурах информационная безопасность находится на нужном уровне. Парламентарий напомнил, что в октябре 2024 года хакерская атака привела к потере контроля над Государственной автоматизированной системой «Правосудие».

Счетная палата признала эту систему устаревшей, несмотря на затраченные на нее огромные средства. А как обстоят дела в РЖД, «Газпроме», «Сбере», других банках, маркетплейсах и так далее? Похоже, там проблем хватает. Очевидно, Минцифры стоит отвлечься от войны с иностранными платформами и погони за личными данными граждан и всерьез заняться проверкой состояния информационной безопасности важнейших систем, — добавил Миронов.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали хакерскую атаку причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота». Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.

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Сергей Миронов
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Виктория Молчанова
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Дмитрий Новиков
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