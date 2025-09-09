Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 12:36

Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек

Заммэра Москвы Багреева: число самозанятых в городе превысило 2,1 млн человек

Количество самозанятых в Москве превысило 2,1 млн человек, сообщила заммэра столицы Мария Багреева. По ее словам, которые приводит сайт mos.ru, этот показатель — чуть более 15% от общего числа зарегистрированных в РФ самозанятых.

На 1 августа 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,1 миллиона человек, — сказала Багреева.

Заммэра отметила, что с 2019 года общий доход москвичей с подобным статусом достиг почти 1,9 трлн рублей. Она добавила, что ситуация с самозанятыми в столице показывает рост предпринимательской активности горожан и развитие местной экономики. Багреева подчеркнула, что чаще всего такие люди работают в области доставки, рекламы, пассажирских перевозок.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил, что под блокировку банковской карты могут попасть те, кто осуществляет коммерческую деятельность без соответствующего оформления в качестве ИП или самозанятого. Эксперт посоветовал таким людям завести спецсчета для бизнеса. А самозанятым при этом получить соответствующий статус, отметил юрист.

