В России хотят ужесточить контроль за работой «наливаек» Володин призвал ужесточить контроль за точками общепита, продающими алкоголь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нынешние меры по регулированию работы точек общепита, в которых продается алкоголь, являются недостаточными, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал ужесточить контроль за деятельностью так называемых «наливаек», передает ТАСС.

Тема «наливаек», мы к ней вернемся, необходимо принимать поправки к действующему законодательству, потому что те меры, которые приняты до сегодняшнего дня, явно недостаточны, — сообщил Володин на пленарном заседании.

Спикер Госдумы подчеркнул, что подобные точки общепита занимаются спаиванием населения, они расположены в жилых домах, где находятся дети. По словам Володина, данные заведения также создают и другие проблемы. Он призвал как можно скорее заняться решением этого вопроса.

Ранее в Московской городской думе приняли закон, регулирующий работу «наливаек» в ночное время. Он подразумевает запрет на продажу алкогольных напитков заведениям, расположенным в жилых домах.

Как предупредил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, такая мера может негативно отразиться на точках общепита. Он допустил, что запрет на продажу алкоголя приведет к исчезновению около 38% «наливаек».