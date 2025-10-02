Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 14:24

В Госдуме дали ответ на планы США передать Украине разведданные для ударов

Депутат Колесник: Россия располагает средствами защиты от ударов по энергетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России есть средства, которые позволят защитить объекты энергетической инфраструктуры от ударов Украины, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он напомнил о ресурсах Москвы на фоне намерения Вашингтона предоставить Киеву разведданные для соответствующих атак.

Ничего нового здесь не произошло. Другой вопрос, что это уже озвучено президентом страны, а не каким-нибудь клерком. У нас есть средства, чтобы защитить наших соотечественников, наших граждан в любой точке земного шара, — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что администрация США примет решение о предоставлении Украине разведданных для нанесения ударов по России. По данным The Wall Street Journal, соответствующее разрешение для разведывательных агентств и Пентагона уже подписано президентом страны Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон в режиме реального времени передает данные Киеву, поэтому такая практика не является новшеством. При этом Колесников подчеркнул, что шаг США не повлияет на ход специальной военной операции.

США
Украина
Госдума
Андрей Колесник
