В Госдуме дали ответ на планы США передать Украине разведданные для ударов Депутат Колесник: Россия располагает средствами защиты от ударов по энергетике

У России есть средства, которые позволят защитить объекты энергетической инфраструктуры от ударов Украины, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он напомнил о ресурсах Москвы на фоне намерения Вашингтона предоставить Киеву разведданные для соответствующих атак.

Ничего нового здесь не произошло. Другой вопрос, что это уже озвучено президентом страны, а не каким-нибудь клерком. У нас есть средства, чтобы защитить наших соотечественников, наших граждан в любой точке земного шара, — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что администрация США примет решение о предоставлении Украине разведданных для нанесения ударов по России. По данным The Wall Street Journal, соответствующее разрешение для разведывательных агентств и Пентагона уже подписано президентом страны Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон в режиме реального времени передает данные Киеву, поэтому такая практика не является новшеством. При этом Колесников подчеркнул, что шаг США не повлияет на ход специальной военной операции.