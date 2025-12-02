В ГД высмеяли нижегородскую идею поощрять госслужащих за отказ от взятки

Инициатива поощрять нижегородских чиновников за уведомление о попытке их подкупа выглядит как анекдот, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, подобные предложения не только неэффективны в борьбе с коррупцией, но и могут привести к многочисленным злоупотреблениям.

Мне кажется, инициатива поощрять чиновников за уведомление о попытке их подкупа — это что-то из области анекдота. Дело в том, что юридически это оформить, наверное, невозможно, а если не юридически, то обмана будет сколько угодно. В Белоруссии нет никаких коррупционных схем, а наказание очень большое. В Китае вообще расстреливают за коррупцию. Поэтому я думаю, что должны работать законы, должна быть строгость их исполнения. Когда коррупция поощряется, тогда с ней бороться бесполезно. А когда за нее наказывают, тогда чиновники опасаются влезать в эти схемы, — высказался Арефьев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 1 января 2026 года введут поощрения для чиновников, которые уведомят о попытке их подкупа. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора региона Андрей Гнеушев.