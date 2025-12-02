Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 13:08

В ГД высмеяли нижегородскую идею поощрять госслужащих за отказ от взятки

Арефьев назвал анекдотом нижегородскую идею поощрять за уведомление о взятке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Инициатива поощрять нижегородских чиновников за уведомление о попытке их подкупа выглядит как анекдот, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, подобные предложения не только неэффективны в борьбе с коррупцией, но и могут привести к многочисленным злоупотреблениям.

Мне кажется, инициатива поощрять чиновников за уведомление о попытке их подкупа — это что-то из области анекдота. Дело в том, что юридически это оформить, наверное, невозможно, а если не юридически, то обмана будет сколько угодно. В Белоруссии нет никаких коррупционных схем, а наказание очень большое. В Китае вообще расстреливают за коррупцию. Поэтому я думаю, что должны работать законы, должна быть строгость их исполнения. Когда коррупция поощряется, тогда с ней бороться бесполезно. А когда за нее наказывают, тогда чиновники опасаются влезать в эти схемы, — высказался Арефьев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 1 января 2026 года введут поощрения для чиновников, которые уведомят о попытке их подкупа. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора региона Андрей Гнеушев.

чиновники
Россия
Нижегородская область
коррупция
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали ключевой драйвер роста отечественной экономики
Жительница Новосибирска обвинила работников пансионата в смерти бабушки
Опубликованы кадры «охоты» российского спецназа на пехоту ВСУ под Харьковом
Губерниев назвал лыжников, которые поедут на Олимпиаду от России
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.