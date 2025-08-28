В ГД указали на несостыковки в расследовании подрыва «Северных потоков»

Версия следствия о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики, так как подозреваемые не смогли бы доставить нужное количество взрывчатки на яхте, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, судно затонуло бы из-за перегруза.

Видел я эту яхту. Как туда погрузить мощные заряды, заякорить в районе и четко расставить взрывчатку по нужным позициям? Чтобы разбить трубопровод, нужно килограммов 700 взрывчатки. Это бред от начала до конца. Семь человек, большое количество взрывчатки — эта яхта просто утонула бы. Более того, как ее провести через такое количество стран? Это нереально. Эти украинцы могли быть только исполнителями, расходным материалом, — сказал Колесник.

Он отметил, что семь человек не могли провернуть такую операцию на глубине 80–90 метров. Кроме того, по словам Колесника, сложно не заметить злоумышленников в Балтийском море, где находится множество кораблей НАТО, работают береговые гидроакустические и радиолокационные станции.

Кстати, по химическому анализу можно определить характер взрывчатки и даже принадлежность страны, но этого не сделано. Нашли семь украинцев, которые нырнули. Аквалангистами их почему-то называют. Акваланг обеспечивает дыхание на воздухе до 60 метров, после 60 метров требуются газовые смеси. Кроме того, необходима барокамера. Я думаю, что она была на борту кораблей НАТО на случай неудачного погружения, — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Германии завершили расследование дела о подрыве «Северных потоков». Всего в диверсионную группу входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины, на их арест уже выданы ордера.