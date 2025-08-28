День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:16

В ГД указали на несостыковки в расследовании подрыва «Северных потоков»

Депутат Колесник: на яхте невозможно провезти взрывчатку для подрыва «СП»

Место утечки после диверсии на газопроводе «Северный поток» Место утечки после диверсии на газопроводе «Северный поток» Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Версия следствия о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики, так как подозреваемые не смогли бы доставить нужное количество взрывчатки на яхте, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, судно затонуло бы из-за перегруза.

Видел я эту яхту. Как туда погрузить мощные заряды, заякорить в районе и четко расставить взрывчатку по нужным позициям? Чтобы разбить трубопровод, нужно килограммов 700 взрывчатки. Это бред от начала до конца. Семь человек, большое количество взрывчатки — эта яхта просто утонула бы. Более того, как ее провести через такое количество стран? Это нереально. Эти украинцы могли быть только исполнителями, расходным материалом, — сказал Колесник.

Он отметил, что семь человек не могли провернуть такую операцию на глубине 80–90 метров. Кроме того, по словам Колесника, сложно не заметить злоумышленников в Балтийском море, где находится множество кораблей НАТО, работают береговые гидроакустические и радиолокационные станции.

Кстати, по химическому анализу можно определить характер взрывчатки и даже принадлежность страны, но этого не сделано. Нашли семь украинцев, которые нырнули. Аквалангистами их почему-то называют. Акваланг обеспечивает дыхание на воздухе до 60 метров, после 60 метров требуются газовые смеси. Кроме того, необходима барокамера. Я думаю, что она была на борту кораблей НАТО на случай неудачного погружения, — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Германии завершили расследование дела о подрыве «Северных потоков». Всего в диверсионную группу входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины, на их арест уже выданы ордера.

Андрей Колесник
Госдума
подрывы
Северный поток
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский БЭК отправил на дно украинский разведкорабль
Волчанск, Полтавка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 августа
Кинолог предостерег от использования строгих ошейников для собак
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.