В ГД резко высказались об идее включить FIFA и Dota 2 в школьную программу

В ГД резко высказались об идее включить FIFA и Dota 2 в школьную программу Депутат Леонов: в школьную программу нельзя включать компьютерные игры

Компьютерные игры нельзя включать в школьную программу по физической культуре, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что уроки физкультуры должны быть посвящены исключительно спортивным занятиям для поддержания здоровья детей.

Я ничего не знаю о добавлении игр FIFA и Dota 2 в школьную программу. Впервые слышу о таких планах. Отношусь к этой идее отрицательно, потому что на физкультуре надо заниматься физкультурой, а не играть в компьютерные игры, — высказался Леонов.

Ранее сообщалось, что компьютерные игры Dota 2, FIFA и Counter-Strike могут быть включены в школьную программу по физкультуре. Сеанс в одной из этих игр могут засчитать как тренировку на реакцию и стратегическое мышление. Официально эти сведения не подтверждались.

Председатель комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ранее заявил, что цифровая грамотность становится неотъемлемой частью образования, поэтому целесообразно проработать вопрос о проведении соревнования под названием «Чемпионат по цифровой грамотности». По его словам, в XXI веке нужно уметь защищать себя в цифровой среде.