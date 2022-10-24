В ГД призвали «останавливать расчеловечивание» со стороны журналистов Депутат ГД Соловьев призвал пресекать жестокие высказывания Красовского и других журналистов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Депутат Госдумы, член комитета по культуре Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru назвал высказывание журналиста RT Антона Красовского об убийстве украинских детей варварством и экстремизмом. Он призвал «останавливать расчеловечивание», которое позволяют себе представители СМИ, в шутку рассуждающие об убийствах.

Парламентарий отметил, что материалы и репортажи о военной операции на Украине должны готовиться осмысленно, с учетом того, что «братские народы, в силу сложившихся чудовищных политических реалий, стали враждебными, но не перестали быть единым народом». Любые пожелания быстрее закончить СВО, применив при этом всю военную мощь, разрушив до основания Украину, топить или сжигать детей, встают в один ряд с неонацистскими на Украине, заявил он.

Высказывание журналиста Красовского об убийстве детей нужно списывать не на его усталость от работы, а понимать как полное невежество, варварство и экстремизм. Надо останавливать таких журналистов, которые как бы в шутку рассуждают об убийствах. Расчеловечивание надо останавливать, — сказал Соловьев.

Он добавил, что считает оправданным подключение СКР к данному инциденту. По его мнению, ведомство даст справедливую и объективную оценку высказываниям журналиста.

Предложение топить и сжигать украинских детей Красовский высказал в эфире RT во время интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Литератор с высказыванием не согласился, расценив как его экстремизм. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского «диким и омерзительным» и сообщила об остановке сотрудничества с ним.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить слова журналиста. Депутат Госдумы Нина Останина обратилась с аналогичной просьбой к генпрокурору России Игорю Краснову.