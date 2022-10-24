В ГД попросили Генпрокуратуру проверить призыв Красовского топить детей

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нани Останина обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить призыв журналиста RT Антона Красовского топить и сжигать украинских детей. Она подчеркнула, что подобные высказывания наносят вред России.

В связи с неподобающими заявлениями журналиста Антона Красовского направила запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести полную проверку высказываний пропагандиста, — написала парламентарий в своем Telegram-канале.

В запросе Останина охарактеризовала слова Красовского как недостойные, недопустимые и противоправные. Она подчеркнула, что каждая публичная личность должна осознавать, что противостояние между Россией и Украиной идет не только на поле боя, но и в идеологическом пространстве. Переход к экстремистским призывам вредит России и «опускает нас до уровня тех, кто нам противостоит», указала депутат.

Красовский ранее предложил расправляться с украинским детьми в эфире RT во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Литератор его мысли не поддержал, назвав их экстремистскими. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского диким и омерзительным и сообщила об остановке сотрудничества с ним.

Позднее журналист извинился за свои слова. Он объяснил, что его «понесло» в прямом эфире.