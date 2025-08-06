Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 16:36

В ГД призвали не наказывать россиянку за перегруз машины досками для СВО

Депутат Милонов призвал не наказывать россиянку за перегруз авто досками для СВО

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам ГАИ стоит простить россиянку за перегруз машины, которая везла доски для бойцов СВО, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, не следует давать привилегии на дорогах, однако каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

Я уверен, что ГАИ пойдет навстречу и простит несчастную женщину за допущенное нарушение. Хотелось бы обратиться к сотрудникам, попросить не быть такими строгими по отношению к хорошей женщине. Конечно, давать преференции на дорогах нельзя, потому что мы можем так далеко зайти. Мы все прекрасно помним людей, которые, прикрываясь тем, что они участники СВО, неадекватно себя вели и с сотрудниками ДПС. Сотрудникам надо индивидуально подходить к вопросам, где нарушение, а где недосмотр или оплошность, не влияющая на безопасность дорожного движения, — сказал Милонов.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что жительницу Вологодской области оштрафовали на 150 тысяч рублей после того, как она оказала поддержку военнослужащим. По его словам, россиянка отправила бойцам СВО груз пиломатериалов, которые предназначались для обустройства блиндажей. Во время погрузки фуры с лесом не учли максимально допустимую нагрузку на каждую ось транспортного средства.

Госдума
ГАИ
СВО
волонтеры
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.