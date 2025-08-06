В ГД призвали не наказывать россиянку за перегруз машины досками для СВО Депутат Милонов призвал не наказывать россиянку за перегруз авто досками для СВО

Сотрудникам ГАИ стоит простить россиянку за перегруз машины, которая везла доски для бойцов СВО, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, не следует давать привилегии на дорогах, однако каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

Я уверен, что ГАИ пойдет навстречу и простит несчастную женщину за допущенное нарушение. Хотелось бы обратиться к сотрудникам, попросить не быть такими строгими по отношению к хорошей женщине. Конечно, давать преференции на дорогах нельзя, потому что мы можем так далеко зайти. Мы все прекрасно помним людей, которые, прикрываясь тем, что они участники СВО, неадекватно себя вели и с сотрудниками ДПС. Сотрудникам надо индивидуально подходить к вопросам, где нарушение, а где недосмотр или оплошность, не влияющая на безопасность дорожного движения, — сказал Милонов.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что жительницу Вологодской области оштрафовали на 150 тысяч рублей после того, как она оказала поддержку военнослужащим. По его словам, россиянка отправила бойцам СВО груз пиломатериалов, которые предназначались для обустройства блиндажей. Во время погрузки фуры с лесом не учли максимально допустимую нагрузку на каждую ось транспортного средства.