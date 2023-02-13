В ГД призвали наградить снайпера, ликвидировавшего двух наемников за раз Депутат Тумусов призвал наградить снайпера, ликвидировавшего двух наемников одним выстрелом

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Якутского снайпера, который, согласно сообщениям СМИ, ликвидировал одним выстрелом двух наемников ВСУ в ходе спецоперации, необходимо обязательно наградить, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от региона Федот Тумусов. Парламентарий отметил, что снайперы наделены особыми талантом, умениями и сноровкой. Собеседник подчеркнул, что готов взять под личный контроль вопрос поощрения военнослужащего.

Надо обязательно наградить [якутского снайпера]. Но, насколько я понимаю, награду оформляет командир роты или батальона. Я надеюсь, что они оформят. Снайперы — особенные люди. Нужны особый талант, особые умения, особая сноровка. И то, что мои земляки проявляют чудеса храбрости и умения, боевого мастерства именно в снайперском деле, это меня, конечно, радует. Я, конечно, готов взять на контроль [вопрос представления к награде], — заверил Тумусов.

Ранее в Telegram-каналах разошлась видеозапись, на которой российский снайпер одним выстрелом уничтожил двоих иностранных бойцов, воевавших на стороне ВСУ. По информации СМИ, позиции наемников вскрыли по радиопереговорам.

5 февраля командир взвода российских мобилизованных снайперов рассказал, как они обнаружили и эффективно отразили атаку группы противника на стратегически важной высоте. По его словам, снайперам пришлось сражаться с иностранными наемниками, сражающимися в рядах ВСУ. Это было видно по подготовке боевиков, их одежде, а также слышно по речи.