В ГД предложили строить санатории на Кубе для российских военных Депутат Нилов предложил начать строительство санаториев на Кубе для отдыха российских военных

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российских военнослужащих, которые получили боевые ранения в ходе спецоперации на Украине, следует отправлять на кубинские курорты, заявил первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия — За Правду» Олег Нилов. Депутат предложил начать строительство санаториев на Кубе за счет государственного бюджета России, пишет «Интерфакс». По его словам, подобные учреждения могли бы стать местом восстановления и лечения бойцов, получивших увечья и раны в местах боевых столкновений на Украине.

Давайте предложим Кубе, чтобы на средства РФ, получив какие-то территории на курортных замечательных берегах Кубы, были построены санатории, здравницы, особенно для военнослужащих, — заявил Нилов.

Парламентарий уверен в том, что «на Кубе согласятся и пойдут на это».

26 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники спецоперации на Украине признаются ветеранами боевых действий. Документ вносит изменения в раздел III приложения к закону «О ветеранах» от 12 января 1995 года. Согласно ему, статус ветерана и инвалида боевых действий присваивается военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и силовых структур, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.