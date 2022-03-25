Путин подписал закон о признании ветеранами участников операции на Украине

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники спецоперации на Украине признаются ветеранами боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В силу он вступает с 26 марта.

Документ вносит изменения в раздел III приложения к закону «О ветеранах» от 12 января 1995 года. Согласно ему статус ветерана и инвалида боевых действий присваивается военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и силовых структур, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Финансирование расходов, связанных с реализацией закона, будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета. По предварительным оценкам Минобороны России, на это потребуется порядка 5 млрд рублей.

Инициатива присвоения участникам спецоперации статуса ветеранов боевых действий принадлежит партии «Единая Россия». Законопроект был принят в первом чтении и сразу в целом 23 марта. Участники спецоперации могут рассчитывать на льготы, аналогичные тем, что имеют участники боевых действий в Афганистане и Сирии.