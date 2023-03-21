В ГД поддержали идею штрафов за скрученный пробег у автомобиля Депутат ГД Толмачев: скрученный пробег — это предпосылка для ДТП

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Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru поддержал идею введения штрафов за скручивание пробега у автомобилей, отметив, что такие машины становятся опасными не только для новых владельцев. По его словам, подобные действия мошенников являются предпосылками дорожных аварий, в которых могут погибнуть люди.

Скрученный пробег — опасность не только для самого покупателя машины, но и для всех участников движения. Водитель должен иметь объективную информацию об износе агрегатов своего транспорта, — сказал парламентарий.

По его мнению, занижение пробега автомобиля предыдущим владельцем или продавцом — это подвид мошенничества, умышленное введение покупателя в заблуждение. Ведь новый владелец ориентируется на этот показатель и в соответствии с ним обслуживает автомобиль. При этом он не догадывается о реальном техническом состоянии машины, которое может быть значительно хуже. В результате на дороге возможен отказ каких-то агрегатов, что может привести к аварии.

Скрученный пробег — это предпосылка для ДТП в любой момент, для гибели людей — из-за чьей-то жадности. Поэтому нельзя допускать подобное, — заключил депутат.

С предложением ввести штрафы за скручивание пробега при продаже автомобиля выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Там считают, что взыскание для недобросовестных продавцов должно составлять от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Идею прокомментировал автоэксперт Ян Хайцеэр. По его мнению, наказывать за подобные действия нужно, но в специальной статье нет необходимости, можно применять статью УК РФ о мошенничестве.