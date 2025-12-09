В ГД ответили, в каком случае выборы на Украине нельзя считать легитимными Депутат Новиков: недопуск оппозиции будет имитацией выборов на Украине

Недопуск оппозиционных партий к выборам на Украине будет являться имитацией избирательного процесса, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский пришел к власти обманом и намерен снова ввести всех в заблуждение.

Если будут действительно такие кандидаты (экс-премьер Украины Николай Азаров и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. — NEWS.ru), а их не допустят, то это не выборы, а имитация выборов. То есть люди, имеющие свои убеждения, не будут иметь возможности участвовать. Более того, эти убеждения, которым Зеленский гарантировал зеленый свет тогда, когда участвовал в предыдущих президентских выборах, сейчас игнорируются, — высказался Новиков.

Он подчеркнул, что ранее Зеленский обещал свободу русского языка и самые широкие демократические гарантии, однако после избрания стал усиливать контроль и проводить националистическую политику. По мнению депутата, без трансформации политического режима выборы нельзя будет считать состоятельными.

Если реальная оппозиция, стоящая на платформе дружбы с Россией, на платформе социалистического будущего для Украины и на самых разных других политических платформах, не станет субъектом политической жизни на Украине и не сможет затем войти в избирательную кампанию, тогда это не выборы. Это попытка всех обмануть, обвести вокруг пальца, — резюмировал Новиков.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине. По его мнению, украинцы имеют право голоса и нельзя игнорировать эту процедуру из-за конфликта с Россией.