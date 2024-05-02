В ГД оценили идею запретить мигрантам работать в такси в Курской области Депутат Водолацкий поддержал запрет мигрантам работать в такси в Курской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт, запретивший мигрантам работать в такси, отвечает за безопасность граждан в своем регионе и имеет право принимать соответствующие решения, поделился мнением с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он отметил, что Курская область подвергается атакам ВСУ и противник может использовать мигрантов в своих целях.

Если Старовойт считает, что приграничная с Украиной территория, которая периодически подвергается атакам беспилотников, диверсионных групп, и мигранты могут быть использованы диверсантами втемную, за деньги в противоправных действиях, то он имеет право принимать решение в первую очередь для безопасности граждан Курской области, — сказал он.

Водолацкий подчеркнул, что Старовойт не первый губернатор, который принял такое решение в своем регионе. По его словам, главы регионов имеют право не допускать мигрантов к работе в конкретных отраслях.

Распространять подобные меры на другие регионы никто не собирается. В ряде субъектов уже приняты подобные решения. Они работают, никаких катаклизмов за эти месяцы не случилось, — заверил он.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее подписал постановление, который ввел запрет на привлечение трудовых мигрантов для работы в общественном транспорте, такси и сфере общепита с 1 мая. Глава региона объяснил данное решение повышением уровня безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдением законных прав граждан.