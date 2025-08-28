День знаний — 2025
28 августа 2025 в 11:53

В ГД объяснили, почему в подрыве «Северных потоков» обвинили украинцев

Депутат Колесник: Европа пытается скрыть интересантов подрыва «Северных потоков»

Фото: РИА Новости

Европа пытается скрыть интересантов подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», поэтому виновниками признаны граждане Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, диверсия не могла быть осуществлена без технической поддержки западных стран.

Немцы дают недостоверную информацию, они пытаются закрыть вопрос как можно быстрее, чтобы увести след от того, кто руководил [подрывом]. Без технической поддержки западных стран это не могло произойти. Наш корабль не пустили в район взрыва, наших следователей не допускают. Пошла информация про семерых украинцев. Это просто увод от реальных заказчиков, от реальных интересантов. Сейчас будут все валить на Украину, — сказал Колесник.

Он уточнил, что выводы немецких экспертов можно опровергнуть, если в район подрыва допустят грамотных специалистов. По словам депутата, отсутствие обвинений в адрес России также вызывает удивление.

Взрывают потоки, подтягивают к нашим границам войска и потом готовятся, что мы на них сейчас нападем. Психически неуравновешенные люди. Такое хоровое вранье стран Евросоюза, — добавил Колесник.

Ранее стало известно, что диверсии на газопроводах «Северный поток» могла осуществить группа из семи человек. В частности, в нее входили украинец Сергей Кузнецов, капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Согласно документам, после установки взрывчаток на газопроводах участники диверсии отправились в порт Вик, а Кузнецов вернулся на Украину. Спустя несколько дней прогремели взрывы.

