В ГД объяснили, как США помогли ВСУ ударить по мирным жителям Севастополя Депутат Белик: разведывательные дроны США имеют прямое отношение к атакам ВСУ

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Разведывательные беспилотники США имеют прямое отношение к атакам Вооруженных сил Украины на Севастополь, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, американские дроны направляют удары ВСУ, поэтому их присутствие в Черном море несет угрозу мирному населению полуострова. Позиция России насчет присутствия дронов США предельно ясна, добавил депутат.

Позиция России насчет присутствия разведывательных беспилотников США в Черном море предельно ясна. Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют сами на себя. Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма, — заявил Белик.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что страны НАТО опасаются ответных мер России в отношении своей беспилотной авиации, действующей над Черным морем, в связи с недавним терактом украинской армии в Севастополе. Он пояснил, что в Североатлантическом альянсе изучают вероятность того, что ВС РФ будут сбивать западные беспилотники.