Госдума: за изданные до воссоединения Крыма карты наказывать не будут Депутат Валеев: за изданные до воссоединения Крыма с Россией карты наказывать не будут

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Учебные материалы или карты, которые были изданы до воссоединения Крыма с Россией, не будут подвержены наказанию, рассказал в беседе с «360» первый зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Ранее в «Единой России» предложили признавать экстремистскими материалы, в которых оспаривается территориальная целостность России. Так, за распространение карт с неправильными границами и другой подобной продукции может грозить наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток.

То есть речь идет о нарушении закона, а тогда они закон не нарушали. И потом, я думаю, вы знаете правило о том, что закон обратной силы не имеет, особенно когда устанавливают ответственность. Поэтому общие подходы в уголовном и административном плане мы не меняем, — уточнил депутат.

Депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный предложили дополнить закон «О противодействии экстремистской деятельности», предложив приравнивать к экстремистским материалам карты, в которых оспаривается территориальная целостность России. Депутаты считают распространение такой продукции скрытой формой пропаганды.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить факт продажи в магазине Leroy Merlin детских фотообоев с картой мира, где Крым изображен частью Украины. Изображение территории Крыма в таком виде обнаружили жители Москвы. На этой же карте не оказалось независимых республик Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР. Володин назвал казус примером продвижения повестки НАТО на территории России.