В Думе предложили отдавать изъятое имущество киберпреступников пострадавшим Депутат Пискарев предложил конфисковать имущество киберпреступников в пользу пострадавших

Уголовный кодекс РФ может установить возможность изымать у киберпреступников имущество и деньги для возмещения ущерба пострадавшим, рассказывает «Парламентская газета» со ссылкой на сообщение председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева в его Telegram-канале. Соответствующий законопроект палата приняла во втором чтении 25 мая.

Согласно статистике МВД, в 2021 году число преступлений, совершенных с помощью интернета или цифровых устройств, выросло в стране более чем на 60%, и эта тенденция продолжается. В Генпрокуратуре связали рост активности мошенников в цифровой среде с увеличением использования гражданами интернет-ресурсов и дистанционных услуг.

Как пояснил Пискарев, вернуть или отследить движение похищенных денег раньше было практически невозможно: они сразу же рассеивались по подставным счетам. Принятый законопроект может в корне изменить ситуацию. Конфискация имущества киберпреступников призвана сделать борьбу с ними более эффективной и надежной.

Коллеги поддержали ряд инициатив, соавтором которых я являюсь. Так, принят законопроект, который позволит конфисковать имущество, полученное в результате киберпреступлений. <...> Наш законопроект позволит вернуть и направить украденные средства на возмещение ущерба потерпевших, — отметил депутат.

Ранее сообщалось об активизации в России компьютерных программ-вымогателей LokiLockler и BlackBit. C начала апреля они атаковали 21 отечественную компанию, причем обладают интересной особенностью — вирус не трогает компьютеры с персидским интерфейсом.